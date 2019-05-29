التجارة العالمية تقرر قبول شكوى الإمارات ضد قطر

وذكرت المنظمة في تقرير، أنها "قررت تشكيل لجنة تحكيم للبت في القضية المرفوعة من الإمارات ضد الحظر المفروض من قطر على السلع الإماراتية".

وكانت الإمارات قد أشارت في وقت سابق، إلى أن "التدابير التي اتخذتها قطر، لا تتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية التي يتعين عليها الامتثال لها".



وأكدت "عزمها العمل مع التحكيم وفقا لقواعد المنظمة لإثبات أنها تعارض جميع أشكال الحظر المفروضة من قبل قطر على بيع وشراء وسحب السلع الإماراتية في ظل التزامات قطر بموجب عضويتها في منظمة التجارة العالمية".

وأوضحت الإمارات، أن "قطر قامت قبل الاجتماع الأخير لهيئة تسوية المنازعات المنعقد في 27 نيسان الماضي، بإلغاء ذلك الحظر بشكل جزئي، لكن وفقا لقناعة الإمارات، فإن التصرفات الصادرة سابقا عن قطر إضافة إلى التدابير الجارية، لا تتفق مع التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية".

