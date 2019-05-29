تكتل سياسي برئاسة النجيفي يعلن عنه بعد عطلة العيد

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "تشكيلا سياسيا جديدا برئاسة اسامة النجيفي سيعلن عنه بعد عطلة عيد الفطر"، مبينا أن "التكتل الجديد ليس حزبيا او انتخابيا بل تجمع سياسي يضم شخصيات سياسية واجتماعية ونواب ووزراء حاليين وسابقين".وأوضح أن "هدف التكتل الجديد هو ايجاد حلول ومعالجات للمرحلة المقبلة مستفيدين من الاخطاء السابقة بالعملية السياسية"، مشيرا الى أن هذا التكتل الجديد "سبق له وان عقد اجتماعين بغية بلورة الصورة الكاملة له".

ورجح المصدر، أن يكون "الاعلان عن التكتل الجديد بشكل رسمي بعد عطلة عيد الفطر المبارك"

