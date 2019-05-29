مكتبه: عبد المهدي توجه الى قطر في زيارة رسمية

وذكر المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس الوزراء غادر العاصمة بغداد، ظهر اليوم، متوجهاً إلى دولة قطر في زيارة رسمية".

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد وجّه في (7 تشرين الثاني 2018) إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي دعوة رسمية لزيارة قطر.



ذكرت وكالة انباء القطرية، أمس الثلاثاء، ان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي سيزور الدوحة يوم غد الاربعاء.