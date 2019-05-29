الان تتابع السودان.. إطلاق نار قرب ميدان الاعتصام وسقوط قتيلة و4 جرحى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 52 دقيقة - 3:39 م, 29 مايو 2019 م التعليقات: 0 متابعات- الخليج 365 وقع حادث إطلاق نار قرب ميدان الاعتصام في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأربعاء، أدى إلى سقوط قتيلة و4 جرحى.

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