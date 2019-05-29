ليبيا .. الجيش يأسر قياديًا ميليشياويًا في عين زارة جنوب طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم الأربعاء عن أسر 7 من عناصر الميليشيات أثناء الاشتباكات المسلحة التي حدثت في منطقة عين زارة جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي إن من ضمن الأسرى الذين وقعوا في قبضة اللواء التاسع ترهونة القيادي الميليشياوي حمزة الفار، الذي توعد قبل أيام بأنه ”سيدير مبكبكة“- أكلة ليبية عبارة عن نوع من المعكرونة- في الشقيقة مول الواقع في مدينة ترهونة؛ كناية عن توعده بالدخول إلى ترهونة المناصرة للجيش.

ودارت صباح اليوم اشتباكات عنيفة في محور عين زارة إثر شن الميليشيات هجومًا معاكسًا، تصدت له وحدات الجيش والقوة المساندة وأجبرت الميليشيات على الانسحاب.

وأطلق قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر عملية عسكرية لتحرير العاصمة الليبية من الميليشيات والإرهاب في ٤ نيسان/أبريل الماصي.