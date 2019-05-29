أرملة الشهيد أحمد منسي عن تسلم هشام عشماوي: البيوت المصرية نامت سعيدة

مصراوي

أشادت منار سليم، أرملة الشهيد أحمد منسي، بتسلُّم السلطات المصرية الإرهابي هشام عشماوي، مساء أمس الثلاثاء، مؤكدة: "جميع البيوت المصرية نامت سعيدة بهذا الخبر".

وقالت منار، خلال مداخلة هاتفيّة مع قناة أكسترا نيوز، اليوم الأربعاء: "تلقيت الكثير من الاتصالات الهاتفية طوال الليل للتهنئة بأن الحق قد عاد، وأن هذا الإرهابي سيمثل أمام القضاء المصري وأن الحق سيعود لأصحابه".

وتابعت: "هذا يوضح للجميع أن أي شخص يسعى لتخريب بلدنا سيُحاسب في النهاية، وأن الدولة المصرية الصامدة قادرة على استعادة حقوق الشهداء، وأن القيادة...