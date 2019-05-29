"العفو الدولية": جيش ميانمار ينتهك حقوق الإنسان بعملياته ضد جيش أراكان

اتهمت منظمة "العفو الدولية" جيش ميانمار، بـ"ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، في العمليات العسكرية التي يشنها ضد منظمة "جيش أراكان" البوذية في ولاية أراكان"، مشيرةً إلى أن "جيش ميانمار يشن هجمات عشوائية في عملياته ضد "جيش أراكان" منذ كانون ثاني الماضي، وقتل وجرح مدنيين في تلك الهجمات".
وحمّلت جيش ميانمار "مسؤولية معظم الانتهاكات التي وثقتها منظمة العفو الدولية في أراكان، إلا أنه يتضمن أيضا انتهاكات قام بها "جيش أراكان"، بينها عمليات اختطاف، وتعريض حياة المدنيين للخطر في عملياته، وتهديد زعماء القرى ورجال الأعمال"، مشيرةً إلى أن "العمليات الجديدة في أراكان تظهر جيشا لم يرتدع عما ارتكبه سابقا، وغير خاضع للمساءلة، يثير رعب المدنيين، ويرتكب انتهاكات واسعة النطاق بشكل متعمد".
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