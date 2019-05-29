الصحة العالمية قلقة من انتشار شلل الأطفال

ذكرت ​منظمة الصحة العالمية​ في تقرير لها أنه "تمّ اكتشاف حالتي إصابة بمرض ​شلل الأطفال​ في جمهورية ​أفريقيا الوسطى​ في أحدث ضربة للجهود العالمية الرامية للقضاء على المرض"، موضحة أنه "تمّ إبلاغها بالحالتين يوم 24 أيار".

وشددت على أن "هناك خطورة كبيرة من احتمال انتقال الفيروس نظرًا لأن الحالتين كانتا بين نازحين داخليًا وسط سكان يقدر عددهم بثمانية آلاف نسمة"، لافتة إلى أن "الحالتين ليس لديهما تاريخ سابق من التطعيم ضد شلل الأطفال، تغطية اللقاح في المنطقة المتأثرة تمثل 50 بالمئة، وانعدام ​الأمن​ أحد العراقيل الأساسية".

وكشفت أحدث بيانات المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال عن رصد عشر ​حالات​ إصابة بشلل الأطفال في العام الحالي منها ثمانية في ​نيجيريا​ وواحدة في الصومال وواحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأعلنت باكستان وأفغانستان عن 24 حالة إصابة.

يذكر أن شلل الأطفال ينتشر في المناطق التي تعاني من سوء الرعاية الصحية، ويهاجم الفيروس الجهاز العصبي وقد يسبب شللًا دائمًا خلال ساعات، والأطفال دون الخامسة هم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض لكن من الممكن الوقاية منه عن طريق تلقي جرعات من اللقاح.