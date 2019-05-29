مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان: أعمال تصليح قناة ري نهر ابراهيم جبيل عمشيت مستمرة

اكدت ​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​، في بيان، أن "أبوابها مفتوحة للاستفسار عن أي شأن يتعلق ب​المياه​، وأعلنت انه "عطفا على بيانات سابقة وتصريحات متعددة أدلى بها رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس ​جان جبران​، توضح المؤسسة أن أعمال تصليح قناة الري التي تغذي بالمياه ساحل جبيل الممتد من ​نهر ابراهيم​ إلى جبيل ف​عمشيت​، مستمرة على قدم وساق، بالتنسيق مع ​وزارة الطاقة​، وذلك منذ تعرض القناة للضرر الكبير قبل ثلاثة أشهر نتيجة العواصف القوية التي أتى بها الشتاء".

ولفتت المؤسسة إلى أن "المهندس جبران كان قد استقبل في حينه وفدا من مزارعي المنطقة وأطلعهم على سير الأعمال في القناة ليكونوا على بينة من الأعمال الجارية والتي تستغرق وقتا أكثر من اللازم نتيجة صعوبة الموقع الجغرافي لقناة الري"، مشيرة الى أنه "تم إنجاز وصلة بديلة مرحلية لتأمين التغذية بالمياه لأكبر عدد ممكن من ​المزارعين​، الذين تتفهم المؤسسة حاجتهم للمياه مع ارتفاع حرارة ​الطقس​ وبدء موسم الري".

وأكدت "أن مراقبي المؤسسة يقومون بزيارات دورية للموقع للاشراف على الأعمال الجارية وحث المتعهد على حسن إنجازها بالسرعة القصوى وفي أقرب وقت ممكن، تنفيذا للوعود التي قدمتها المؤسسة للمزارعين الذين يستمر التنسيق معهم بشكل شبه دائم"، مبينة أن "المؤسسة كانت قد تواصلت في هذا الشأن مع مجمل المعنيين بالمسألة في المنطقة، مؤكدة أن أبوابها "مفتوحة للاستفسار مباشرة عن أي أمر تقني يتعلق بالتغذية بالمياه".