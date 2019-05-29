عطالله: سأقاتل في كل جلسة من أجل أموال المهجرين

أكّد وزير المهجرين ​غسان عطالله​ "أننا قمنا بجولة للبحث في خطة إغلاق الوزارة بأسرع وقت وبطريقة تلامس الواقع الحقيقي للناس"، مشيرًا إلى "أننا لم ننظر الى ال​سياسة​ والاستنسابية لوضع الخطة، وطلبنا من ​وليد جنبلاط​ أن يكون للناس صدمة إيجابية للناس لنعطيهم صورة جديدة عن الوزارة وعن العلاقة بين الوزارة والناس وعن مد اليد في منطقة الجبل فقمنا بقداس مشترك لنقول إننا جئنا بكل إيجابية لحل المشاكل والملفات المحقة للناس".

ولفت عطالله، في مؤتمر صحفي، إلى "أنني أحذر من التعامل مع ​وزارة المهجرين​ كما تمّ التعامل مع ​وزارة الطاقة​ على مرّ 10 سنوات من العرقلة في الخطة ومنع ​الكهرباء​ عن الناس"، لافتًا إلى أن "في الأيام الأخيرة كانت الطريقة الممنهجة التي تم فيها خوض التدخلات وترويج لصورة وكأن هناك سرقة موصوفة. فنحن حريصون جدًا على المال العام لا بل أكثر من المدعين أنهم حريصون عليه وقررنا إغلاق طابق من أصل ثلاثة طوابق في الوزارة لتخفيف العبء على خزينة الدولة ولا أعتقد أن أي وزارة أخرى تقوم بالعمل الذي نقوم به. فليس لدينا أي هدف لزيادة موظفين أو مبان أو سيارات، والمرحلة القادمة هي العمل على اقفال جميع الملفات للوصول الى اقفال الوزارة".

ونوّه بأننا "وعدنا الناس أن نتحدث بشفافية عن ملف الإخلاءات الذي عرفنا به بعد أن تسلمنا الوزارة ووجدنا أنه يعود إلى ثلاثين عامًا"، كاشفًا أنه "حين بدأنا بالملف كان لدينا ما يقارب 1000 ملف إخلاء، وتمكنا بشهرين إنهاء 950 ملفًا موفرين على الدولة 95% من المبلغ المقدر بالعمل والشفافية والعمل المهني لأنهم غير مستحقين وبقي اليوم 50 ملفًا ونحن نعرف كيف نحافظ على المال العام والشفافية موجودة فينا، لسنا بحاجة لأي أحد أن يعلمنا إياها".

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وأضاف: "بكل محبة، نقول لكل إنسان مشكك إننا من مدرسة، وبكل فخر، يدنا نظيفة ليس عليها نقطة دم وضميرنا مرتاح من دون عمالة وشفافين من دون عمولة ونتمنى ألا نكررها كل مرة"، موضحًا "أنني اليوم لا أريد أن أعمل في ​السياسة​ وإغلاق الوزارة سيحصل حين يعود الحق لأصحابه ولن أسمح بالمسّ والمساومة على حقوقهم".

وتساءل عطالله: "من قال إن 40 مليار كثيرة،؟ و225 مليار ليرة للجمعيات التي تدعمها وزارة الشؤون ليست كثيرة؟"، مشددًا على "أننا سنقفل الوزارة خلال ثلاث سنوات حفاظًا على المال العام والخطة موجودة وفصلة وسنشرحها وسنعرضها على مجلس الوزراء. فأنا أعمل بضمير مع كلّ الناس من دون استنسابية وما يهمني هو حقوق الناس وأعمل من دون أن أتأثر بأي ذبذبة، لتكون الأمور واضحة سأقاتل في كل جلسة من أجل أموال المهجرين. طالبنا بحقوق الناس منذ جلسات الموازنة الأولى ولا أسمح بأن يقال بأن اعتمادات صندوق المهجّرين حصلت بشكل "تمريقة" ففي الحكومة ثلاثون وزيراً يناقشون كل البنود بدقّة".

وأعلن "أنني أحل مشاكل ورثوني وهي موجودة منذ ثلاثين عامًا ولو تمّ حلها لما كنتُ اليوم وزيرًا للمهجرين لأن هكذا وزارة لا يجب أن تستمر 30 عامًا".