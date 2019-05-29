النشرة: دراسة تقييم الأثر البيئي والإجتماعي لعمليات الحفر الإستكشافي للنفط لبئرين في البلوكين 4 و 9

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأن "بلدية صيدا إستضافت في قاعة المرحوم رفقي أبو ظهر في القصر البلدي، لقاء لدراسة تقييم الأثر البيئي والإجتماعي لعمليات الحفر الإستكشافي للنفط في البحر قبالة الشاطىء اللبناني (البلوكين 4 و 9) والتي يمكن ان تنطلق أواخر العام 2019".
وأشار ألى أن "باحثين قاموا بإجراء اللقاء إلإستطلاعي للأثر الإجتماعي مع قطاعات الصيد البحري حيث شمل اللقاء وفد نقابة صيادي الأسماك برئاسة السيد نزيه سنبل وأعضاء المجلس التنفيذي للنقابة وعدد من الصيادين وعائلاتهم".
ويهدف اللقاء لإعداد دراسة تتماشى مع المعايير الدولية لتقييم أولي للأثار المحتملة لأنشطة المشروع وتقديم المشورة حول كيفية تجنب الآثار السلبية أو التخفيف منها وكيفية تعزيز الأثار الإيجابية .
تجدر الإشارة إلى أن إجراء الدراسات الإجتماعية – الإقتصادية والثقافية ستتولاها من لبنان (دار الهندسة وشركة إنفو برو)، ومن المملكة المتحدة (RSK)
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