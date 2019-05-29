"التنمية والتحرير" بحثت اقتراح قانون الإنتخابات الجديد ومواقف الكتل النيابية

لفت امين عام كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​انور الخليل​ البيان خلال تلاوته بيان الكتلة بعد اجتمعها الاسبوعي إلى أن "الكتلة بحثت المواقف والملاحظات من ​قانون الموازنة​ العامة، وكذلك اقتراح ​قانون الإنتخابات​ الجديد ومواقف ​الكتل النيابية​ التي جرى البحث معها حول هذا الإقتراح، وملاحظات اللجنة الفرعية على قانون اللامركزية واطلعت ايضاً على إقتراح ​قانون البلديات​، واتخذت بشأن كل اقتراحات القوانين القرارات اللازمة".

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