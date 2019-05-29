الغريب بحث مع السفيرة النرويجية والسفير الهنغاري عودة النازحين

بحث وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب مع السفير الهنغاري في لبنان غيزا ميهاليي، وسفيرة النرويج لين ليند، ملف عودة النازحين السوريين، والانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية لوجود هذا العدد الهائل من النازحين على الوطن برمته.
وأكد أنّه "يحرص من خلال الخطة التي يعتزم تقديمها الى مجلس الوزراء قريباً على مقاربة ملف عودة النازحين من منظور المصلحة الوطنية العليا، ورفض المساومة على بقاء النازحين في لبنان".
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