تصديق اللجان على مشروعي قانون يتعلقان بالتنظيم الاداري وإنشاء تعاونية موظفي الدولة

عقدت لجان المال و​الموازنة​، الادارة و​العدل​، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة مشتركة، في العاشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة نائب رئيس ​المجلس النيابي​ ​ايلي الفرزلي​ وحضور عدد من النواب.

اثر الجلسة، كشف الفرزلي ان "اجتماع ​اللجان المشتركة​ تناول مشروعين قانونين: الاول يتعلق بموضوع انشاء ​تعاونية موظفي الدولة​، بحيث انه كان هناك بعض المؤسسات التي يقتطع منها لمصلحة تعاونية موظفي الدولة ولم تعد تستفيد من تعاونية الدولة، صدق مشروع القانون. كما أقر بحيث حقق الغاية من مسألة اعفاء او توفير على هذه المؤسسات من ان تقتطع منها لمصلحة تعاونية الدولة باعتبار انها غير مستفيدة".

واضاف الفرزلي ان "المشروع الآخر يتعلق بالتنظيم الاداري، جاء من ​الحكومة​ وصدق كما عدلته ​لجنة الدفاع الوطني​ والداخلية والبلديات بحيث وضعت شروطا لتعيين القائمقامين أوسع مما كانت لجهة أن يحمل إجازة جامعية ويكون خريج معهد الادارة ومؤهلا لكي يكون قائمقاما واذا كان من حملة إجازة الحقوق أيضا مهيأ ليصبح محافظا، فصدق هذا المشروع والمشروع الذي قبله كما وردا الى اللجان المشتركة".