أفادت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ – شعبة العلاقات العامة بأنه "بتاريخ 21/05/2019 توافرت معلومات لدى ​مفرزة إستقصاء الجنوب​ في وحدة الدرك الإقليمي، عن إقدام شخص مجهول ليل ۲۱/05/2019 على تزويد سيّارته نوع ​هوندا​ لون أسود ب​الوقود​ من محطة الأيتام للمحروقات في مدينة ​بنت جبيل​، ونقده العامل في المحطة ورقة مالية من فئة مئة ​دولار​ أميركي، حيث شك العامل في كونها مزيفة وسأل الزبون عن اسمه ورقم هاتفه فزوّده بإسم ورقم هاتف وهميّين، وتبين لاحقاً أن الورقة المالية مزيفة فعلاً ونتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة تمكنت المفرزة من معرفة هوية ومكان تواجد المشتبه به وتوقيفه في محلة الطويري في بلدة صريفا، وهو ع. ر. من مواليد عام 1992، لبناني الجنسية والتحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: توقف شخص بعد اقل من 24 ساعة على ترويجه عملة مزيفة ببنت جبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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