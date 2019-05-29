الغريب بحث مع السفيرة النروجية والسفير الهنغاري عودة النازحين

بحث وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​، مع السفير الهنغاري ​غيزا ميهاليي​، وسفيرة ​النروج​ لين ليند، في ملف عودة ​النازحين السوريين​، والانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية لوجود هذا العدد الهائل من النازحين على الوطن برمته.

وجدد الغريب التأكيد أنه يحرص من خلال الخطة التي يعتزم تقديمها الى ​مجلس الوزراء​ قريبا على مقاربة ملف عودة النازحين من منظور المصلحة الوطنية العليا، ورفض المساومة على بقاء النازحين في ​لبنان​.