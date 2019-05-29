هل يُسجن جونسون وهو في 10 داونينغ ستريت؟

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نصر المجالي: تعتقد مصادر بريطانية باحتمال أن يمثل بوريس جونسون وزير الخارجية السابق والمرشح لقوي لخلافة تيريزا ماي، أمام محكمة جنايات وهو في منصب رئيس الحكومة إذا فاز في الانتخابات المحلية داخل حزب المحافظين.

ويُتهم مرشح قيادة حزب المحافظين، بالكذب وسوء السلوك من جانب محكمة لندنية، وإذا أدين في المحاكمة المنتظرة التي لم يحدد موعدها بعد، فإنه قد يواجه أكثر من ستة أشهر في السجن.

وأعلنت قاضية بريطانية، اليوم الأربعاء، أنه يتعيّن على جونسون المثول أمام محكمة، للرد على مزاعم حول تعمّده الكذب أثناء حملة استفتاء الخروج من الاتحاد بريطاني (بريكست) في العام 2016.

وقالت القاضية مارغوت كوليمان في قرار مكتوب إنّ جونسون، عمدة لندن ووزير الخارجية السابق، سيمثل أمام محكمة في لندن للرد على مزاعم بشأن إساءة التصرف خلال حملة بريكست.

مبالغ

والقضية متعلقة بتصريحاته بأن بريطانيا تدفع 350 مليون جنيه (440 مليون دولار) أسبوعيًا إلى الاتحاد الأوروبي. وحينها، قال جونسون إن مثل هذه المنح الضخمة للاتحاد الأوروبي "يمكن إنفاقها على دائرة الصحة الوطنية بدلاً من ذلك".

ونجح المحامون الذين يمثلون رجل الأعمال والناشط ماركس بول (29 عامًا) في توجيه ثلاث تهم لسوء السلوك ضد جونسون، وكذلك لإدلائه بتعليقات كاذبة، خلال الفترة التي سبقت الانتخابات العامة لعام 2017.

وأطلق السيد بول حملة "عدالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" في عام 2016 بعد اتهام جونسون "بإساءة استخدام ثقة الجمهور" بشأن التعليقات.

واشار محامو بول إلى أن جونسون قام بعد ذلك بجمع الأموال من أجل الترشح للانتخابات البرلمانية من خلال تمويل الجماعي بمبلغ 370،000 جنيه إسترليني من خلال مواقع مختلفة.

جونسون يجادل

وقد جادل جونسون، وهو المرشح المفضل حاليًا بين 11 مرشحًا من حزب المحافظين، القاضي الإقليمي مارغوت كولمان في رفض القضية في محكمة ويستمنستر الجزئية، ووصفها بأنها "حيلة سياسية لتقويض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

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وفي حين لم يتم تحديد موعد لمثول جونسون أمام محكمة التاج، ومع وجود زعيم حزب المحافظين الجديد في مكانه بحلول نهاية يوليو، فإن هذا يعني أن السيد جونسون قد يواجه المحاكمة بينما رئيس الوزراء (إذا نجح في انتخابات زعامة الحزب".

يذكر أن محكمة ويستمنستر البريطانية، كانت نظرت يوم الخميس الماضي، في دعوى مقدّمة ضدّ وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، تقول إنّه تعمّد الكذب خلال حملة الاستفتاء على بريكست في 2016 بشأن كلفة عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي.

اتهامات

وتتهم دعوى خاصة مقدّمة ضدّ جونسون بسوء التصرف في أثناء شغله وظيفة حكومية نتيجة ادعائه بأنّ بريطانيا ترسل أسبوعياً 350 مليون جنيه استرليني (نحو 440 مليون دولار، 400 مليون يورو) إلى الاتحاد الأوروبي.

وخلال جلسة الاستماع،تقدّم محامو رجل الأعمال ماركوس بول بطلب لاستدعاء جونسون. وقالت القاضية مارغوت كولمان بعد الاستماع إلى الدفوع، إنّها ستصدر قرارها الأربعاء.

ولم يحضر جونسون الجلسة، لكنّ محاميه ادريان داربيشاير قال إنّ عمدة لندن السابق وأحد كبار مؤيدي بريكست الذي يراهن حاليا على الحلول مكان رئيسة الوزراء تيريزا ماي، ينفي بحزم أي سوء تصرف.

تحريف

من جانبه قال محامي بول، لويس باور، إنّ جونسون كان يعرف أنّ هذا المبلغ غير صحيح، غير أنّه "واظب على تحريف ما ترسله المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي".

واعتبر لويس أنّ سلوك جونسون "كان غير مسؤول وغير أمين في الوقت نفسه. كان سلوكاً يمكن القول إنه، إجرامي"، وقال إنّ "الديموقراطية تتطلب قيادة مسؤولة وأمينة من الذين يتولون الوظائف الحكومية. حين يكذب السياسيون، تموت الديموقراطية".

وفي ردّه، نفى محامي جونسون "نفياً قاطعاً" أن يكون موكّله قد "تصرّف بشكل غير مناسب أو غير أمين في أي وقت"، وقال إنّ الدعوى ذات دوافع سياسية.

وكان جونسون منذ فترة طويلة المرشح المفضل لخلافة السيدة ماي ، التي أعلنت أنها ستستقيل الأسبوع الماضي بعد إخفاقها في الخروج من الاتحاد الأوروبي.

لكنه يواجه منافسة شرسة من شخصيات بارزة أخرى بما في ذلك مايكل جوف ، الذي تقلصت احتمالاته بشكل كبير منذ أن أعلن أنه سيرشح نفسه.

