مجلس النواب بعد تسلم الإرهابى عشماوي: ندعم الدولة فى ملاحقة بؤر الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - -مجلس النواب يهنئ الشعب المصري وأسر الشهداء على سقوط الإرهابي هشام عشماوى

-البرلمان يقدم الدعم الكامل للدولة المصرية وقيادتها السياسية في ملاحقة بؤر الاٍرهاب والقضاء عليه

-البرلمان: الدولة المصرية تثبت يوما بعد يوم انها قادرة أن تطال كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر وشعبها

أشاد مجلس النواب بالجهود الناجحة التي بذلتها مصر وقواتها المسلحة، والتدابير الفعالة التي قام بها جهاز المخابرات العامة ونجاحه فى تسلم مجموعة من الارهابيين الخطرين والعودة بهم على قيد الحياة من الجمهورية الليبية الشقيقة، وعلى رأسهم "هشام العشماوي" أحد أبرز الشخصيات الإرهابية فى تنظيمى "المرابطون" و"أنصار بيت المقدس" والذي كان المسئول المباشر عن تنفيذ أكثر من عملية إرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة.

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وقدم المجلس في بيان له اليوم التهنئة لجموع الشعب المصري العظيم وأسر شهدائنا الأبرار على نجاح هذه الجهود بسقوط الإرهابي هشام العشماوي وغيره في أيدي رجال المخابرات العامة والعودة بهم إلى مصر لتقديمهم إلى العدالة لتقرر ما يستحقونه من جزاء وفاقا على أعمالهم في حق الشعب المصري وابنائه ومؤسساته

وأشار البيان إلي أن هذا المشهد يدل علي دأب وكفاءة الرجال واخلاصهم، وانهم صدقوا ما عاهدوا الله والوطن عليه، فكانوا وبحق كما قيل درعا يحمي مقدرات هذا الوطن، وسيفا يضرب رقاب أعدائه

وأكد مجلس النواب انه كممثل للشعب المصري في هذه المناسبة العظيمة على دعمه الكامل للدولة المصرية وقيادتها السياسية وأجهزتها المعنية في ملاحقة بؤر الاٍرهاب، والضرب بيد من حديد على يد هذه الفئة المضلة حتى يتم تطهير ربوع الوطن من جميع دنسهم، وتقديمهم للعدالة المستحقة وإخضاعهم لحكم القانون

وأضاف البيان لاشك ان كل مصري يشعر اليوم بالفخر والاعتزاز بأبنائه من رجال الواجب، وأن يد الدولة المصرية تثبت يوما بعد يوم أنها قادرة أن تطال بنفسها كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر وشعبها.