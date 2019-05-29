شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي الإجراءات الجمركية بالمطار والمحظورات عند السفر والوصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر التفتيش الجمركي جزءاً أساسياً في المطارات، ولا يمكن للراكب ان يقوم بانهاء اجراءات السفر اوالوصول دون المرورعبر منطقة التفتيش الجمركي فهي لا تقل اهمية عن التفتيش الأمني،ويقع الكثير من المسافرين في خطأ عدم الأفصاح عن المتعلقات فبعضها قد تتسبب في التعرض للغرامة في حين أن بعضها الآخر قد يؤدي إلى اتخاذ بعض الأجراءات القانونية حيال الراكب.

ونرصد بعض اجراءات جمارك المطار والمحظورات عند السفر والوصول ، على النحو التالى ..

المعاملات النقدية في حالة وصول الراكب إلي أرض الوطن فيسمح له بحمل نقد مصري بحد أقصي 5 آلاف جنيه مصري فقط ويحظر حمل أي نقد مصري يزيد علي ذلك، كما يسمح له بحمل 10آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الاجنبية الأخري ويلزم الافصاح عما يزيد علي ذلك واثباته في الاقرار الجمركي المعد لذلك.

أما في حالة السفر يسمح للراكب بحمل 5 آلاف جنيه بحد أقصي وأيضا 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الاخري.

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اما الممنوعات والمحظورات عند السفر والوصول فهي العقاقير الطبية والتي لا تصرف الا بروشتة طبية مثل أقراص وشرائط الترامادول والزاناكس والليبراكس وغيرها.

كما يحظر حمل والأسلحة والذخائر والألعاب التي علي شكل أسلحة ،والمتفجرات أو أي مواد أخري تحتوي علي مواد متفجرة مثل الألعاب النارية والمفرقعات، والآثار بكل انواعها والمخدرات بكل أنواعها، والسلع والأدوية المدعمة فيما عدا الاستعمال الشخصي، وأجهزة التتبع والجي بي إس أو أجهزة المراقبة إلا بموافقة الجهات الأمنية.

ويحظر اصطحاب الحيوانات البرية بكل أنواعها سواء حية أو محنطة او مذبوحة الا بعد الحصول علي موافقة من الحجر البيطري.