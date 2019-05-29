شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سلامة الجوهرى يعلن تجميد عضويته فى حزب المصريين الأحرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب سلامة الجوهرى، عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى بالغربية ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار سابقا، تجميد عضويته فى الحزب.

وقال النائب إنه اتخذ قرار تجميد عضويته، لشعوره بعدم ترابط الحزب، وغياب التنسيق بين النواب ورئيس الحزب، ما أدى إلى انخفاض شعبيته على أرض الواقع، متابعا: "النواب فى وادٍ والحزب فى وادٍ آخر، والعمل الجماعى مفقود تماما".

وأوضح نائب زفتى أن نواب الحزب فى البرلمان لم يلتقوا منذ عدة أشهر، حتى أن الحزب لم يُحرّك ساكنا خلال شهر رمضان. مستطردا: "أنا فى كل الحالات، كرجل دولة، أعمل لمصر، وأنا كرجل عسكرى سابق يهمنى العمل فى جو من الانضباط والترابط والاتحاد، وأتمنى أن يكون للأحزاب دور فعال على أرض الواقع فى دعم الدولة وإثراء الحياة السياسية، وألا تكون مسميات فقط".