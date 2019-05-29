شكرا لقرائتكم خبر عن تشريعية النواب توافق على اتفاقية مع الفاو.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء ابوشقة علي قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2019 بشان اتفاقية موقعة ومنظمة الامم المتحدة لألغذية والزراعة ( فاو ) بشأن إطار البرنامج الوطني لجمهورية مصر العربية 2018-2022 والموقع بتاريخ 2342018

وقال أبوشقة، إن الاتفاقية ليس بها ما يخالف الدستور، وتأتي طبقا للائحة المجلس و وفقا للمادة 197 وطبقا للدستور كما جاء في مادتة 151،والتي تؤكد أن الرئيس هو الممثل للدولة في علاقاتها الخارجية والتوقيع علي المعاهدات والاتفاقيات. Advertisements

وفقا للاتفاقية ستقدم الفاو الدعم للحكومة المصرية لتنفيذ إطار البرنامج الوطني الذي يهدف إلى رفع مستوى الأمن الغذائي للسلع الغذائية الاستراتيجية وتحسين الإنتاجية الزراعية والاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشريعية النواب توافق على اتفاقية مع الفاو.. اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.