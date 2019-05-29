شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مشروع الموازنة العامة لديوان وزارة العدل للسنة المالية ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ إجمالي حجم المصروفات بمشروع الموازنة لديوان وزارة العدل 2 مليار و245 مليون جنيه، خصص منها لبند أجور وتعويضات العاملين مليار و850 مليون جنيه. فيما بلغ ما تم تخصيصه لبند شراء السلع والخدمات 75 مليون جنيه، وبلغ ما تخصيصه من دعم ومنح ومزايا اجتماعية 225 مليون جنيه، وبلغ ما تم تخصيصة من استثمارات 93 مليون جنيه. Advertisements

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