شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن البرلمان" تؤجل اجتماعها لمناقشة قانون صندوق دعم المرأة عقب عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجلت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، اجتماعها الذى كان مقرر عقده غدا الخميس، لمناقشة مشروع قانون صندوق دعم المرأة المصرية، إلى يوم 11 من شهر يونيو المقبل.

وكانت لجنة التضامن الاجتماعى منحت أعضائها فرصة لدراسة مشروع القانون وإبداء ملاحظاتهم عليه لمناقشتها فى الاجتماع القادم، ويتكون مشروع القانون من 3 مواد إصدار و14 مادة مقسمة لثلاثة فصول، الفصل الأول يتضمن التعريفات وبه 16 تعريف منها تعريف المرأة المعيلة وغيرها، وفصل عن إنشاء الصندوق واختصاصاته، ويستهدف المشروع تقديم الرعاية الصحية للمرأة وتوفير الدعم والمساندة المجتمعية للمشاريع المخصصة للمرأة.

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