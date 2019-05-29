شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على دعم الموازنة بـ 225 مليون يورو من الجانب الألماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على اتفاق التمويل الخاص بدعم الموازنة المقدم من الجانب الألماني بمبلغ 225 مليون يورو (الشريحة الثانية)؛ وذلك لاستكمال دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية داخل برنامج صندوق النقد الدولي. Advertisements وكانت الحكومة قد عقدت إجتماعها الأسبوعى اليوم الأربعاء. لمتابعة عدد من الملفات .

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