شكرا لقرائتكم خبر عن مولد وصاحبه غايب.. أردوغان يثير الجدل بتعيين رفاقه فى البنوك الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل رجب الطيب اردوغان ، الرئيس التركى ، ممارسته الديكاتورية من أجل الهيمنة على كل المؤسسات لصالحه هو ورجاله فى اسطنبول ، فمجددا أثار الرئيس التركى الجدل مرة أخرى بسبب حزمة جديدة من تعيين كبار رجال حزبه فى مناصب مختلفة داخل الدولة، حسبما رصدته جريدة الزمان التركية.

وقرر اردوغان تعيين وزير الداخلية السابق عبد القادر أكصو رئيسًا لمجلس إدارة أحد البنوك التركية، كما عين نائب رئيس البرلمان السابق صادق أيقوت عضوًا فى مجلس إدارة أحد البنوك الأخرى، كما عين مرشح الحزب لرئاسة بلدية بويوك تشاكماجا فى الانتخابات الأخيرة مولود أويصال عضوًا فى مجلس إدارة أحد البنوك التركية.

وتأتى تلك التعيينات ضمن حزمة كبيرة من التغييرات فى المناصب العليا فى أكبر بنكين حكوميين فى تركيا؛ فقد عين أردوغان نائب المدير المسؤول عن تكنولوجيا المعلومات عبدى سردار أوستون صالح، بدلًا من المدير العام الحالى للبنك محمد أمين أوزجان ،وتعيين كل من الرئيس السابق لبلدية إسطنبول الكبرى مولود أويصال وسزائى أوتشارماك فى مجلس إدارة أحد البنوك الحكومية.

كما يواصل الرئيس التركى انتهاكاته ضد المعارضين وأبناء الشعب التركى من أجل أن يسيطر على كل مؤسسات الدولة بشكل كامل .