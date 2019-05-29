حرب “كلاشات” بين الممثل الشوبي والمخرج لعسري.. انتقاد فني لاذع تحول لاستهزاء !

رد هشام العسري، مخرج ستكوم “همي ولاد عمي”، على انتقاد الممثل محمد الشوبي لعمله، عندما وصف بستكوم “الإستحمار”،و ذلك بالهجوم عليه والاستهزاء منه انطلاقا من اسمه.

ونشر العسري على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لورقة مكتوب فيها: “الأخ الشوبي كون مكنتيش من الشوائب كون جاوبتك”، الأمر الذي رد عليه الشوبي بطريقته الخاصة.

الشوبي، أعاد نشر منشور العسري، وعلق عليه : “بعد انتقادي لسيتكوم همي أولاد عمي، هذا ما توصلت به. وإذا كان الحساب حقيقيا للمخرج أقول : هذه الخربشة يافطة تعبر عن صدقي فيما قلته ” سيتكومك” لا يرقى لأن يشاهده المغاربة ولو عبر الأنتيرنت “..تحياتي”.

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وسبق أن هاجم الشوبي، السيتكوم الكوميدي “همي ولاد عمي” الذي يعرض على القناة الأولى، في رمضان الحالي، واعتبره سيتكوم “الإستحمار” سواء من ناحية الأداء أو الإخراج أو الحوار.

وانتقد الشوبي “همي ولاد عمي”، في تدوينة فايسبوكية، عبر فيها عن استهجانه للستكوم المذكور، إذ كتب: ” لقد لقد استهجنت كل الاستهجان سيتكوم الإستحمار “همي أولاد عمي” أداءا وإخراجا وحوارا، مضيفا: ” لعل السيناريو لم يكن كما نشاهد وذلك حسب بعض المقربين “.

هذا، ولم تستحن فئة عريضة من الجمهور ستكوم “همي ولاد عمي”، لكنه نفس الوقت يصنف ضمن قائمة أكثر البرامج مشاهدة على القناة الأولى، ويشارك في بطولته عزيز داداس، وسكينة درابيل، وعدنان موحجة، وبشرى أهريش.