اقتطاع الأجور يثير غضب العاملين بالمركز الاستشفائي الجامعي “ابن سينا”

يستعد عدد من العاملين بالمركز الإستشفائي الجامعي “ابن سينا”، اليوم الأربعاء، إلى الاحتجاج أمام مديرية “ابن سينا”، تنديدا بالاقتطاعات التي شملت أجورهم.

وعبرت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، عن استنكارها من هذه الإقتطاعات، التي شملت أجور العاملين بالمركز الإستشفائي الجامعي “ابن سينا”، خلال هذا الشهر، الذي يزامن شهر رمضان ويحيلنا على عيد الفطر.

ودعت الجمعية ذاتها، وزير الصحة، إلى التدخل لدى مديرية المركز الاستشفائي الجامعي “ابن سينا”، من أجل مراجعة عملية الاقتطاعات والعدول عنها، مقابل إيجاد حلول منصفة للمشاكل التي تؤرقهم لتجاوز الأزمة والإشكاليات العالقة.

وطالبت الجمعية ذاتها، في بلاغ لها، “ببذل المزيد من الجهود للارتقاء بجودة العمل التمريضي، الذي هو أساس الخدمة الصحية المقدمة للمريض المغربي”.

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وأفاد المصدر ذاته، أن “هذه الإقتطاعات تمت بدون سابق إنذار، وبطرق عشوائية، تهدف إلى نسف إضراب الممرضين وتقنيي الصحة، المبرمج هذه الأيام، والذي سيطول أمده لخمسة أيام بمختلف المصالح ما عاد مصالح المستعجلات والإنعاش”.