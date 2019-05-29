الترجي “يتجاهل” طلب الوداد لتغيير ملعب النهائي ويؤكد: رادس جاهز لاستقبال الجماهير

تجاهل نادي الترجي الرياضي التونسي، خصم الوداد بمباراة إياب نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، الطلب الذي تقدم به ممثل الكرة الوطنية إلى إتحاد إفريقيا لكرة القدم “الكاف”، بخصوص تغيير ملعب رادس الأولمبي، حفاظاً على سلامة الجماهير المغربية التونسية.

وبعد 24 ساعة على طلب الوداد الذي وجهه إلى “الكاف”، انطلقت عملية بيع التذاكر بنقاط البيع التي حددتها الإدارة، كما خرج رياض بنور، رئيس فرع كرة القدم بنادي الترجي بتصريحات تؤكد توصل الفريق بموافقة على دخول أكبر عدد من الجماهير إلى موقعة “النهائي”

الرئيس الذي أدلى بتصريح للتلفزيون المصري، شدد بأن المسؤولين تراجعوا عن قرار تقليص عدد التذاكر بنهائي “تشامبيونز ليغ”، ليكون ملعب رادس الأولمبي جاهزاً لاستقبال الأنصار والجماهير في الديربي المغاربي الذي سيجمع الترجي والوداد تحت لواء نهائي “تشامبيونز ليغ”.

أما طارق فرجاوي، مدير الحي الوطني الرياضي والمسؤول عن الملاعب بالعاصمة التونسية، فقد أدلى بتصريحات نقلها موقع “كوورة” المختص، تؤكد جاهزية ملعب رادس، مشدداً بأن المسؤولين يتحملون المسؤولية الكاملة في حال حصول أي مشكل.

يٌشار، إلى أن خصم ممثل الكرة الوطنية في نهائي دوري الأبطال، قد شن حرباً إعلامية قبل موقعة “رادس”، إلا أن رد الوداد كان بمراسلات رسمية، احتج عبرها على التحكيم، وطالب “الكاف” بالدخول على الخط، بخصوص ملعب النهائي، خصوصاً وأن الصور التي تم تداولها في الأيام الأخيرة تؤكد وجود شقوق وتصدعات بجانب من المدرجات.