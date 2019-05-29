سابقة.. العاهل البلجيكي يستقبل رئيس حزب اليمين المتطرف

استقبل العاهل البلجيكي، الملك فيليب، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي ببروكسل، رئيس حزب فلامس بولانغ اليميني المتطرف طوم فان غريكن، في سابقة من نوعها، في إطار مشاورات تشكيل الحكومة الفدرالية.

وكان العاهل البلجيكي قد استقبل رؤساء عدد من الأحزاب السياسية في إطار المشاورات ذاتها.

وتساءلت الأحزاب ووسائل الإعلام ما إذا كان رئيس الدولة سيستقبل الحزب اليميني المتطرف بالقصر الملكي في إطار مفاوضات تشكيل الحكومة، رغم “الطوق الصحي”، وهي ممارسة في بلجيكا تستبعد اليمين المتطرف من أي أغلبية سياسية.

أولى ردود الفعل جاءت من قبل الحزب الاشتراكي الذي أعرب عن صدمته لهذا الاستقبال.

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وقالت لوريت أونكلينكس رئيسة فرع الحزب الاشتراكي ببروكسل ” أشعر بصدمة حقيقية. جميع الأحزاب، بما فيها الأحزاب الفلامانية، استبعدت أي تحالف مع فلامس بولانغ لأنه حزب عنصري ويدعو إلى العنف، ورغم ذلك تم استقباله من قبل الملك “.

واحتل فلامس بولانغ المرتبة الثانية في الجهة الفلامانية ب 5ر18 في المائة من الأصوات، والمرتبة الثالثة على المستوى الفدرالي ب 18 مقعدا بمجلس النواب، عقب الانتخابيات الفدرالية والإقليمية والأوروبية التي جرت أمس الأحد ببلجيكا.

ووصف زعيم الحزب استقباله من قبل العاهل البلجيكي ب”الأمر العادي في أي ديمقراطية”.

