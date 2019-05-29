قصة شراء الحسن الثاني لـ30 ألف “تراكتور” من روسيا..زيان: رفضت التوقيع عليها ومنذ ذلك الحين أقول لا لأي شيء أنا غير مقتنع به -فيديو

في لقاء مفتوح نظمته هيأة المحامين في الرباط، ليلة أمس الثلاثاء، مع النقيب محمد زيان، حكى هذا الأخير عن قصة شراء الملك الراحل الحسن الثاني لـ30 ألف تراكتور من روسيا.

وقال زيان إن “الملك الراحل الحسن الثاني كان في زيارة رسمية إلى روسيا، ورافقته بعثة كبيرة، لم تخل من ممثلي الحزب الشيوعي المغربي، واشترى من الروس خلال الزيارة، 30 ألف تراكتور”، وأضاف ضاحكا: “ربما فكرة تأسيس الأصالة والمعاصرة جاءت من هنا”.

وأضاف النقيب: “كانت هناك شركة تجارية فلاحية مكلفة بالصفقة، وبما أنه لم تكن هناك عملة قابلة للتحويل، أدينا سعر الصفقة بالمواد الغذائية، والفوسفاط”.

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وأوضح زيان، الذي تقلد منصبا حكوميا في عهد الحسن الثاني، أنه الـ30 ألف تراكتور تم توزيعها مجانا بمختلف قرى المغرب، إلا أنه “لم تكن صالحة للاستعمال، فهي مخصصة لإزاحة الثلوج، وليس للفلاحة في المغرب”.

وقال زيان، أيضا: “كنت مكلفا بالتوقيع على ملفات الصفقة، لكنني رفضت التوقيع، وغادرت مكان العمل، وتركت الملفات خلفي، ثم جاؤوا بي، وقالو لي إنه أمر ملكي، فقلت لهم مستحيل أن يدخل الملك في هاد التخربيق، إنهم لا يصلحون للفلاحة، بل للثلج فقط”.

وختم زيان بالقول: “هكذا أنا، من اليوم الأول وأنا لا أقوم بأي شيء غير مقتنع به”.