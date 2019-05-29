فاتي جمالي وسعيد باي في “أنجح” مسلسل جزائري

كشفت الفنانة فاتي جمالي، ليلة أمس الاثنين، أنها والممثل سعيد باي، يشاركان في مسلسل جزائري بعنوان “ولاد الحلال”.

وقالت فاتي جمالي من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، إنها توجد في “بلاطو” تصوير أنجح مسلسل جزائري، رفقة باي، ودعت الجمهور إلى متابعة المسلسل الذي يحقق نسب مشاهدة عالية على “يوتوب”.

ويبث المسلسل الجزائري، على قناة “الشروق”، كما ينشر على “يوتوب” كذلك، وقد وصلت حلقاته لأزيد من 6 ملايين مشاهدة في إحداها.

وتشارك فاتي جمالي في المسلسل الجزائري، تزامنا مع حصد المسلسل المغربي الماضي لا يموت الذي تشارك فيه، نجاحا ملحوظا على المستوى المغاربي.