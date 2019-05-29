إدارة سجن “راس الما” في فاس ترحل أحمجيق من جديد إلى عكاشة

تستعد إدارة سجن “رأس الما” في فاس لنقل نبيل أحمجيق، المحكوم بعشرين سنة سجنا على خلفية “حراك الريف”، اليوم الأربعاء، إلى السجن المحلي عين السبع في الدارالبيضاء “عكاشة”.

وأوضح محمد أحمجيق، شقيق نبيل، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، “أنه سيتم نقل أخيه، اليوم، إلى سجن “عكاشة” في الدارالبيضاء، لتمكينه من اجتياز الامتحانات الجامعية”.

يذكر أن المندوبية العامة لإدارة السجون كانت قد قررت، في وقت سابق، نقل كل من ناصر الزفزافي، ونبيل أحمجيق، ووسيم البوستاتي، وسمير إغيد، إلى سجن راس الما في فاس، كما تم نقل باقي المعتقلين إلى سجون أخرى، من بينها السجن المحلي في طنجة، والناظور، والحسيمة، بينما يطالب المعتقلون بتجمعيهم في سجن واحد.