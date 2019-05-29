"المتابعة" تنظم وقفة احتجاجية على تواطؤ الشرطة في يافا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نظمت لجنة المتابعة العليا، بعد ظهر اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للشرطة في مدينة يافا، في إطار النشاطات الكفاحية ضد تواطؤ الشرطة، أمام استفحال الجريمة في المجتمع العربي.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية العشرات من الناشطين وكوادر الأحزاب والحركات السياسية بالمجتمع العربي ورئيس لجنة المتابعة ونواب من "تحالف الموحدة والتجمع" و"الجبهة والعربية للتغيير" وعدد من رؤساء وأعضاء السلطات المحلية واللجان الشعبية.

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ورفع المحتجون لافتات ضد العنف والجريمة، كذلك لافتات تحمّل الشرطة المسؤولية في عدم اجتثاث العنف والجريمة من البلدات العربية. كما رددوا هتافات تطالب الشرطة بجمع السلاح المنتشر في المجتمع العربي.

وأقر الاجتماع الطارئ الذي عقدته سكرتارية لجنة المتابعة العليا، وسكرتارية اللجنة القطرية للرؤساء الذي عقد، يوم الثلاثاء قبل الماضي، في بلدية باقة الغربية، سلسلة من النشاطات، من أجل خلق حالة ضغط على الشرطة ومؤسسة الحكم، لملاحقة الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي.