بريطانيا: استدعاء جونسون للمحكمة بسبب الكذب بشأن بريكست

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أمر قاض بريطاني باستدعاء وزير الخارجية السابق، بوريس جونسون، إلى المحكمة، بسبب الكذب خلال حملة الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) عام 2016.
وقالت القاضية مارغوت كولمان، اليوم الأربعاء، إن جونسون سيتم استجوابه حول ما إذا كان قد كذب أثناء الحملة عندما قال إن بريطانيا تساهم بـ 350 مليون جنيه إسترليني (442 مليون دولار) للاتحاد الأوروبي كل أسبوع.
وكان قد طلب محامون يمثلون شخصا يرفع دعوى قضائية خاصة على جونسون من محكمة ويستمنستر الجزئية استدعاء السياسي البارز.
وقالت القاضية إن المزاعم ضد جونسون "غير مثبتة"، لكنها أضافت أن من الصواب إصدار أمر استدعاء.
يشار إلى أن جونسون منافس بارز في السباق على قيادة حزب المحافظين، وسيصبح رئيسًا للوزراء إذا فاز في تلك المنافسة.
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