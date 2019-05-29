انت الان تتابع تفاصيل خبر جمعيات مغربية تدعو للاحتجاج الجمعة ضد "صفقة القرن" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 29 مايو 2019 02:49 مساءً - دعت ثلاث جمعيات مغربية، اليوم الأربعاء، إلى تنظيم وقفة أمام البرلمان الجمعة المقبل، احتجاجاً على المساعي الرامية لتمرير "صفقة القرن" الأمريكية المتعلقة بتسوية القضية الفلسطينية.

وفي بيان مشترك قالت "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، و"الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني"، و"الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة"، إن الوقفة ستنظم تحت شعار "الشعب المغربي ضد مؤامرة صفقة القرن، ومع خيار المقاومة ومواجهة التطبيع".

وذكر البيان أن "الوقفة تأتي في سياق الهجمة الصهيوأمريكية على شعوب الأمة العربية الإسلامية، وتنزيل أجندة الفوضى الخلاقة لتصفية قضية فلسطين، وفرض ما يسمى صفقة القرن، بتواطؤ مكشوف مع بعض أنظمة المنطقة".

وتعمل الإدارة الأمريكية منذ تسلم دونالد ترامب الرئاسة مطلع 2017، على صياغة تسوية سياسية بالشرق الأوسط تحت اسم "صفقة القرن"، دون الكشف عن بنودها حتى الآن، ويتردد أنها ستجبر الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة "إسرائيل"، بما فيها وضع مدينة القدس وحق عودة اللاجئين.

وأوضح البيان أن الاحتجاج جاء بسبب "تنامي مؤشرات تنزيل بنود هذه المؤامرة الإجرامية الكبرى بحق القدس وفلسطين وكل مكونات الأمة".

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واعتبر أن مؤشرات تمرير الصفقة يتمثل في "الزيارات المشؤومة لعرّاب الصفقة في الفريق الصهيوني المدعو جاريد كوشنر (صهر الرئيس الأمريكي)، لعدد من عواصم المنطقة ومنها المغرب، لتسويق صفقته، والدفع بالمغرب للمشاركة فيما يسمى مؤتمر البحرين الاقتصادي الصهيوتطبيعي".

في 19 مايو الجاري أعلن بيان بحريني أمريكي مشترك أن المنامة ستستضيف بالشراكة مع واشنطن، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" يومي 25 و26 يونيو المقبل.

ويرفض الفلسطينيون تلك الورشة الاقتصادية، ويرون أن الهدف منها تسويق "صفقة القرن" وجذب استثمارات إلى المنطقة لتمرير سلام فلسطيني إسرائيلي، وذلك في أول فعالية أمريكية ضمن الصفقة.

ودعا بيان الجمعيات المغربية إلى "تأييد كفاح الشعب الفلسطيني في مسيرات العودة الكبرى، ولصمود الأسرى في سجون العدو الصهيوني".

تجدر الإشارة إلى أن "كوشنر" وصل إلى العاصمة المغربية الرباط، مساء الثلاثاء، في إطار جولة تشمل أيضاً الأردن و"إسرائيل"، بحسب وسائل إعلام مغربية.