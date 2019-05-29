وأضافت "وجهنا لرئيس الوزراء عدة كتب وطالبنا بمقابلته لكذا مره ولكن الظاهر هناك اراده قويه تتحكم بهذا الموضوع، وتحاول هذه الاراده ابقاء وضع مجلس امناء شبكة الاعلام على ماهو عليه غير مكتمل النصاب وشل هذه المؤسسه الحكومية المهمه عن اداء عملها من اجل فشلها وإسقاطها".
وتابعت غلاب أن "رئيس الوزراء يتحمل كافة التبعات القانونيه، لاسيما بعد أن ارسلت الوثائق الرسميه التي تثبت تجاهل رئيس الوزراء عن معالجة الخلل القانوني في شبكة الاعلام العراقي ".
وطالبت شبكة الاعلام العراقي في وقت سابق مكتب رئيس الوزراء باستكمال النقص في اعضاء مجلس امناء الشبكة بهدف اكمال النصاب في عمل مجلس الامناء التابع لشبكة الاعلام العراقي.
كانت هذه تفاصيل خبر الثقافة النيابية تطالب رئيس الوزراء بإكمال النقص في امناء شبكة الاعلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.