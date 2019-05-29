الثقافة النيابية تطالب رئيس الوزراء بإكمال النقص في امناء شبكة الاعلام

وقالت رئيسة اللجنة سميعة غلاب في حديث لـ الخليج 365، إن "موضوع النقص في اعضاء مجلس الامناء في شبكة الاعلام أتعبنا بسبب عدم التفات رئيس الوزراء إليه".

وأضافت "وجهنا لرئيس الوزراء عدة كتب وطالبنا بمقابلته لكذا مره ولكن الظاهر هناك اراده قويه تتحكم بهذا الموضوع، وتحاول هذه الاراده ابقاء وضع مجلس امناء شبكة الاعلام على ماهو عليه غير مكتمل النصاب وشل هذه المؤسسه الحكومية المهمه عن اداء عملها من اجل فشلها وإسقاطها".



وتابعت غلاب أن "رئيس الوزراء يتحمل كافة التبعات القانونيه، لاسيما بعد أن ارسلت الوثائق الرسميه التي تثبت تجاهل رئيس الوزراء عن معالجة الخلل القانوني في شبكة الاعلام العراقي ".

وطالبت شبكة الاعلام العراقي في وقت سابق مكتب رئيس الوزراء باستكمال النقص في اعضاء مجلس امناء الشبكة بهدف اكمال النصاب في عمل مجلس الامناء التابع لشبكة الاعلام العراقي.

