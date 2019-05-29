مقتل 14 ارهابيا بينهم انتحاريون بعملية انزال جوي غربي الموصل

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان " وحدة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، نفذت عملية إنزال جوي استهدفت مقراً لعصابات داعش الإرهابية في قضاء الحضر جنوب غربي الموصل".
واضاف ان "العملية ادت الى مقتل 14 ارهابيا بينهم انتحاريون وقيادات خلال اشتباك مع القوة"، مشيرة الى ان "العملية نفذت إستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة".
يذكر ان القوات الامنية تنفذ بين فترة واخرى عمليات تستهدف مقرات وعناصر تنظيم "داعش" في المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم، حيث تؤدي تلك العمليات الى سقوط قتلى وجرحى بين صفوف التنظيم.
واضاف ان "العملية ادت الى مقتل 14 ارهابيا بينهم انتحاريون وقيادات خلال اشتباك مع القوة"، مشيرة الى ان "العملية نفذت إستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة".
يذكر ان القوات الامنية تنفذ بين فترة واخرى عمليات تستهدف مقرات وعناصر تنظيم "داعش" في المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم، حيث تؤدي تلك العمليات الى سقوط قتلى وجرحى بين صفوف التنظيم.
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