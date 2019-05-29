- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "تمت مشاركة ٣٥ فرقة بكافة معداتها بالاضافة الى فرق عجلات السنور لمكافحة حريق معمل گالة في محافظة كربلاء امس"، مشيرة الى أن "عمليات التبريد استمرت حتى ساعات فجر اليوم".
وأوضحت أن " الفرق تمكنت من انقاذ اثنين من العمال الايرانيين والعثور على جثة واحدة متفحمة بالكامل، بالاضافة الى انقاذ خمسة معامل متنوعة داخل المعمل الرئيسي، وتسعة مخازن"، مشيرا الى "مساحة المعمل تبلغ ٧٠ دونم، بلغت نسبة الاحتراق فيه ٢٥٪".
واندلع مساء امس الثلاثاء، 28 ايار 2019، حريقا داخل شركة لمنتجات الالبان في محافظة كربلاء.
وأوضحت أن " الفرق تمكنت من انقاذ اثنين من العمال الايرانيين والعثور على جثة واحدة متفحمة بالكامل، بالاضافة الى انقاذ خمسة معامل متنوعة داخل المعمل الرئيسي، وتسعة مخازن"، مشيرا الى "مساحة المعمل تبلغ ٧٠ دونم، بلغت نسبة الاحتراق فيه ٢٥٪".
ولفتت الى "استنفار فرق الدفاع المدني في محافظات بابل نجف كربلاء وبمتابعة من مدير الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان"، مؤكدا ان "اسباب الحريق يحددها خبير الادلة الجنائية".
واندلع مساء امس الثلاثاء، 28 ايار 2019، حريقا داخل شركة لمنتجات الالبان في محافظة كربلاء.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق كربلاء.. العثور على جثة متفحمة وانقاذ عمال ايرانيين 'صور' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.