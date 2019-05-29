القبض على ممول داعش في الصحراء ومسؤول الحسبة في القائم

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "بعملية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية وسرعة التحرك نحو الأهداف تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة وبالتعاون مع استخبارات لواء ٣٢ من القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقة القائم بالانبار".واوضحت أن "احدهما يعتبر الممول الرئيسي للوقود والمواد الغذائية لعصابات داعش الإرهابية المتخفية في الصحراء الواقعة بين محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى واحد أعضاء خلية نائمة وعنصر امني لداعش مكلف بنقل معلومات عن اماكن تواجد قطعاتنا الأمنية".

واضافت أن "الاخر فكان مسؤول الحسبة في القائم، وهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".