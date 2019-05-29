إنتحار شاب داخل محل عمله في اربيل

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن شابا أقدم، صباح اليوم، على الإنتحار في محل عمله داخل معمل لصناعة الكونكريت في اربيل، مبينة أن قوة من شرطة مكافحة الجريمة - قسم القتل عثرت أثناء وصولها لمكان الحادث على الشاب المدعو ديار سردار صباح البالغ من العمر 19 عاما وقد فارق الحياة".



وأوضحت أن الشاب المنتحر يعمل حارسا في المعمل، مشيرة الى نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفُتح ملف تحقيق بالحادث من دون الاشارة الى كيفية الانتحار .



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