النجف توجه بمنع بيع الألعاب النارية والألعاب الخطرة المحظورة

وقال المحافظ لؤي الياسري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "وجه قيادة شرطة النجف وجميع أجهزتها المعنية بمنع ومحاسبة لكل من يبيع الألعاب النارية والألعاب الخطرة و الممنوعة وفق القانون والتي تضر بصحة وسلامة الأطفال والمجتمع"، مبينا ان "المناسبات فرصة يستغلها الكثير من التجار للترويج عن بضاعتهم بغض النظر عن الفائدة منها في المجتمع ومدى نسبة الأمان فيها".واضاف ان "مناسبة العيد فرصة للفرح لا لإدخال الخوف والحزن على قلوب الكثير من الأسر"، مشددا على الأجهزة الأمنية "متابعة أسواق الجملة وتبليغ أصحاب المحال التجارية بمنع تداول هذه المواد الممنوعة وفق قرار مجلس محافظة النجف الأشرف".

وتوعد الياسري "المخالفين بتعريض انفسهم للمسائلة القانونية".

وتسببت ظاهرة بيع ألعاب الأطفال الخطرة في الأسواق المحلية في مواسم الأعياد الماضية في ازدياد معدلات إصابة مستخدميها بعاهات مستديمة نتيجة مخاطر تلك الألعاب التي تطلق كرات حديدية صغيرة قد تصيب المناطق الحساسة في الجسم.

