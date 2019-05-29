وتظهر وثيقة رسمية صادرة عن ممثلية تربية دهوك درجات كاملة حصل عليها التلميذ "الان الياس دخيل سيدو"، رغم الظروف المأساوية التي حلت بالمكون الايزيدي خاصة وعموم محافظة نينوى عامة. أعلنت وزارة التربية، يوم امس الثلاثاء، عن نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية الدور الاول للعام الدراسي 2018 - 2019 لممثلية دهوك، والتي تضم التلاميذ النازحين من محافظة نينوى.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طفل ايزيدي نازح يحصد المركز الأول للسادس الإبتدائي على مستوى نينوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.