وزير المالية يكشف عن اعداد الموظفين في العراق

واضاف حسين ان "اعداد الموظفين قبل عام 2003 كان هناك 850 الف موظف في حين لدينا اليوم 6.5 مليون موظف ومتقاعد".
واشار حسين ان "الشباب في الوقت الحاضر يتجهون نحو الوظائف الحكومية بسبب عدم وجود قطاع خاص قوي يستوعب الشباب"، مبينا ان "هذه تاتي بسبب اعتماد العراق على النفط كمصدر وحيد لايراداته المالية".
يذكر ان معظم الدوائر الحكومية تعاني من الترهل الوظيفي بسبب ضعف القطاع الخاص العراقي، اضافة الى وجود موظفين في بعض الدوائر لديهم شهادات ليس من اختصاص هذه الدوائر.
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