وزير المالية يكشف عن اعداد الموظفين في العراق

وقال حسين في تصريح متلفز تابعته الخليج 365 ان "هناك تضخم بالقطاع العام بسبب انعدام فرص العمل بالقطاع الخاص"، مبينا ان "90% من فرص العمل موجودة في القطاع الحكومي".

واضاف حسين ان "اعداد الموظفين قبل عام 2003 كان هناك 850 الف موظف في حين لدينا اليوم 6.5 مليون موظف ومتقاعد".



واشار حسين ان "الشباب في الوقت الحاضر يتجهون نحو الوظائف الحكومية بسبب عدم وجود قطاع خاص قوي يستوعب الشباب"، مبينا ان "هذه تاتي بسبب اعتماد العراق على النفط كمصدر وحيد لايراداته المالية".

يذكر ان معظم الدوائر الحكومية تعاني من الترهل الوظيفي بسبب ضعف القطاع الخاص العراقي، اضافة الى وجود موظفين في بعض الدوائر لديهم شهادات ليس من اختصاص هذه الدوائر.