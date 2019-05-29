مقتل سيدة وجنينها وإصابة آخرين في إطلاق نار بمحيط اعتصام القيادة بالخرطوم

لقيت سيدة مصرعها وأصيب عدد من المحتجين، الأربعاء، إثر إطلاق عناصر مسلحة الرصاص الحي على محيط الاعتصام بمحيط مقر قيادة الجيش السوداني.

من جانبها، أكدت لجنة الأطباء المركزية وفاة الثائرة ميادة وجنينها، نتيجة إصابتها برصاصة طائشة في شارع النيل الخرطوم.

وأكد شهود عيان لـ"العين الإخبارية" أن السيدة المحتجة توفيت في الحال، فيما تم إسعاف الجرحى إلى مستشفى المعلم المجاور.

كانت قطاعات سودانية واصلت اليوم الإضراب السياسي العام في يومه الثاني، وسط انتشار أمني كثيف بالعاصمة الخرطوم.

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وفي يومه الأول، حظي الإضراب السياسي باستجابة قطاعات واسعة، وتعطلت معظم المرافق الحيوية خاصة المستشفيات والمصارف.

ووفق تجمع "المهنيين السودانيين"، فإن قطاعات واسعة أعلنت الدخول في إضراب ليومي الثلاثاء والأربعاء بينها أطباء وصيادلة، والطيران المدني، ومصارف وموظفون بالبنك المركزي وأساتذة جامعات.





وعزل الجيش السوداني عمر البشير عن السلطة في 11 أبريل/نيسان الماضي، بعد فترة حكم امتدت 30 عاماً (1989 – 2019)، وذلك بعد اعتصام ملايين السودانيين أمام قيادته العامة بالعاصمة الخرطوم، وتولى مجلس عسكري مقاليد السلطة الانتقالية.

ولا يزال مئات الآلاف من السودانيين يعتصمون أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم بالتوازي مع خطوات الإضراب العام، مطالبين بنقل السطلة لحكومة مدنية من أجل استكمال الحرية والسلام والعدالة التي رفعوها خلال الاحتجاجات التي اندلعت منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.