رئيس أركان الجيش الجزائري: البلد في انتظار مخرج دستوري للأزمة

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أن بلاده في حاجة إلى مخرج دستوري للأزمة، وخارطة طريق تتجلى من خلال مبادرات، فالولاء للوطن يتطلب وقوف الشعب الجزائري مع جيشه.

وأشار إلى أن هناك حاجة لخارطة طريق للحوار، مطالباً بإيمان الجميع بأهمية الحوار لإخراج البلاد من الأزمة، وإجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت.

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وشدد الفريق صالح على ضرورة العودة في أقرب فرصة ممكنة إلى صناديق الاقتراع لانتحاب رئيس جديد وفق الإرادة الشعبية للجزائريين، بحسب ما نقلته وسائل إعلام جزائرية.

وأضاف: "أقول في أسرع وقت ممكن بعيدا عن الفترات الانتقالية، لا مبرر لتبديد الوقت وتضييعه في نقاشات عقيمة"، متهماً بعض الأطراف بالعمل على حشد الرأي العام والعمل بمنطق العصابة دون حل للأزمة.



