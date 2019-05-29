عبدالله بن بيه: الأمة الإسلامية تحتاج إلى أن تعيش وسطيتها

أكد الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، أن الأمة الإسلامية تحتاج إلى أن تعيش وسطيتها، معتبرا أن مؤتمر الوسطية والاعتدال المنعقد بمكة المكرمة كان له شرف الزمان والمكان والعنوان أيضا.

جاءت كلمة الشيخ ابن بيه، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر "قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسُنة" المنعقد بمكة المكرمة، الأربعاء؛ حيث سيتم الإعلان عن وثيقة مكة، إضافة إلى مخرجات وتوصيات المؤتمر.

وأضاف الشيخ عبدالله بن بيه: "الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على ما قام به ويقوم به لجمع الأمة الإسلامية، وأتمنى أن يكون مؤتمر الوسطية والاعتدال فاتحة عهد جديد في توحيد الأمة وتجميعها على خير الكلام.

Advertisements

وفي كلمته، خلال الجلسة، قال محمد العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي، إن وفودا من 137 دولة شاركت في مؤتمر الوسطية والاعتدال، لافتا إلى أن محاوره شهدت عددا من الحوارات والمناقشات والمداولات وتمخض عن ذلك كثير من المبادرات.





وتواصلت في مدينة مكة المكرمة، لليوم الثالث والأخير، فعاليات المؤتمر العالمي "قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسُّنة"، وسط حضور كبير من العلماء والمفتين والمسؤولين في العالم الإسلامي.

المؤتمر الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي، في إطار "اللقاء التاريخي لإعلان وثيقة مكة"، كان قد انطلق، أول أمس الإثنين، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.