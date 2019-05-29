مقتل 14 إرهابيا بالعراق في عملية استهدفت داعش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش العراقي، اليوم الأربعاء، مقتل ١٤ إرهابيا بينهم انتحاريون وقيادات خلال اشتباك جاء بعد عملية إنزال جوي نفذته وحدة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب في قضاء الحضر جنوب غربي مدينة الموصل.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إن "١٤ إرهابيا بينهم انتحاريون وقيادات، قتلوا خلال اشتباك جاء بعد عملية إنزال جوي نفذته وحدة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، استنادا لمعلومات استخبارية مؤكدة".

وأضافت أن "العملية استهدفت مقرا لعصابات داعش الإرهابية في قضاء الحضر جنوب غربي مدينة الموصل".