اتهام بولتون لإيران ومصر تتسلم عشماوي.. نشرة الظهيرة للعين الإخبارية

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، يبرز بولتون: إيران استهدفت بألغام بحرية ناقلات نفط قبالة الإمارات، وأمريكا تعتزم وقف تدريب طياري تركيا على مقاتلات إف-35، والإرهابي هشام عشماوي.. «الصيد الثمين» في قبضة الأمن المصري، و«العسكري» السوداني يؤكد: لا تشغلنا السلطة ولا نطمح لها، و54 يوما على «طوفان الكرامة».. الجيش الليبي يواصل تحرير طرابلس.

أما في الاقتصاد فتطالعون: 81 مليار دولار خسائر الاقتصاد التركي نتيجة «الانقلاب على الصناديق» .

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وإلى الملاعب، تتابعون تقارير إسبانية عن تخيير برشلونة لديمبلي بين الالتزام أو الرحيل.

وفي المنوعات، طليقة مؤسس أمازون تتبرع بنصف ثروتها للأعمال الخيرية.

وفي الفن، المخرج علي العلي لـ«العين الإخبارية»: «دفعة القاهرة» حقق صدى رائعا.

وللتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري زادكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الثلاثاء 28 مايو/أيار 2019.

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