روحاني: المحادثات مع أمريكا ممكنة إذا رفعت العقوبات

أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء إلى أن المحادثات مع الولايات المتحدة قد تكون ممكنة إذا رفعت واشنطن العقوبات، وذلك بعد يومين من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إبرام اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي أمر ممكن.
وانسحبت واشنطن العام الماضي من الاتفاق النووي الدولي المبرم مع طهران عام 2015، وتشدد العقوبات على إيران في محاولة لخنق اقتصادها بوقف صادراتها النفطية.
وقال ترامب يوم الاثنين "أعتقد حقا أن إيران ترغب في إبرام اتفاق وأعتقد أن ذلك ينم عن ذكاء كبير وأعتقد أن هذا يمكن أن يتحقق".
وقال روحاني في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي "الباب لم يغلق إذا رفعوا العقوبات الجائرة ونفذوا التزاماتهم وعادوا إلى طاولة المفاوضات التي غادروها بأنفسهم".
وأضاف "لكن شعبنا يحكم عليكم بناء على أفعالكم وليس كلماتكم".
وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أمس الثلاثاء إن إيران لا ترى مجالا لأي مفاوضات مع الولايات المتحدة.
وتصاعدت التوترات بين البلدين منذ أرسلت واشنطن مجموعة قتالية تضم حاملة طائرات وقاذفات قنابل وأعلنت خططا لإرسال 1500 جندي إلى منطقة الشرق الأوسط مما أثار مخاوف من اندلاع صراع.
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