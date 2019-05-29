انت الان تتابع في أول رد رسمي.. إيران تحرج ترامب وترفض عرضه الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الإيراني حسن روحاني

في أول رد رسمي، على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران إلى الحوار وتأكيده الحفاظ على استقارار السلطة في طهران مع الإشارة إلى إمكانية التوصل لاتفاق جديد بشأن برنامجها النووي، لإنهاء الأزمة الراهنة، قال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بعد 24 ساعة من تصريحات ترامب، إن طهران لا ترى مجالا أو أي فرصة لأي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما نقلته "رويترز" عن وكالة "فارس" الإيرانية المقربة من الحرس الثوري.

وأكد ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقد في طوكيو أمس، أن واشنطن "لا تسعى إلى تغيير النظام في طهران، وإنما تهدف إلى زوال الأسلحة النووية"،? كاشفا أنه "سيبرم اتفاقا" مع إيران، مشيرا إلى إمكانية إجراء محادثات مع طهران. (المزيد)وتظهر تصريحات موسوي، تناقضا مع التصريحات والتحركات الإيرانية خلال اليومين الماضيين،

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